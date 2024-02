Reprodução O apresentador foi internado novamente após o transplante no coração





O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi internado no dia 25 de fevereiro para a realização de um transplante de rim após o agravamento de uma doença renal crônica.

O Hospital Israelita Albert Einstein confirmou a cirurgia e atualizou o quadro de saúde do apresentador em boletim de ocorrência nesta terça-feira (27).

A cirurgia, segundo o Hospital, aconteceu, sem intercorrências, na manhã de segunda-feira (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico.





O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizou a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado.





O boletim médico de Faustão foi assinado por quatro profissionais: Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Sérgio Ximenes, urologista e membro da equipe de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein e Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico de serviços hospitalares e prática médica do Hospital Israelita Albert Einstein.

Em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração. O apresentador foi internado no dia 5 e a cirurgia aconteceu no dia 27 do mesmo mês.

A gravidade do quadro da insuficiência cardíaca de Faustão o colocou como prioridade na fila de transplantes. A posição na fila é definida por critérios técnicos, como urgência do caso, tempo de espera e compatibilidade. A localização do paciente também é um fator importante, já que é necessário que o órgão fique pouco tempo fora do corpo humano.