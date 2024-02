Reprodução/Instagram - 27.02.2024 O cantor repostou uma foto publicada pela esposa, nesta quarta (27), atualizando os fãs acerca do estado do filho, que ainda está em UTI





O artista musical Zé Vaqueiro postou na última terça (27) uma foto do filho Arthur, de 7 meses. O caçula do casal nasceu com a Síndrome de Patau, uma doença genética que apresenta como característica principal uma malformidade congênita advinda da síndrome da trissomia do cromossomo 13.



Ao repostar a foto que Ingra Soares publicou no story do Instagram, o cantor mostrou aos fãs o estado atual do filho.





No registro, Arthur aparece com as mãos encostadas como se estivesse fazendo um sinal de oração. "Estou orando gente. Olha minhas mãozinhas gordinhas", escreveu ela.

Zé Vaqueiro e Ingra Soares se conhecem desde 2019, quando começaram a se relacionar amorosamente. Em 2020, o casal teve o primeiro filho, Daniel. Já em 2021, eles se casaram e, ano passado, deram à luz ao irmão mais novo do primogênito, Arthur.

