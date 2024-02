Reprodução/Instagram - 20.02.2024 Lore Improta e Léo Santana comemoram 3 anos de casados

Na tarde desta terça-feira (20), Lore Improta e o cantor Léo Santana mostraram aos fãs as comemorações dos três anos de casados. Eles, que estão de férias após a rotina do Carnaval , postaram uma foto juntos e arrancaram elogios de seguidores e amigos famosos, como a cantora Anitta.



"3 anos de casados com o amor da minha vida! Te amo! Que Deus proteja e blinde sempre o nosso amor", disse Improta. "Que Deus continue nos dando sabedoria, discernimento e nos abençoando. Te amo", respondeu o baiano nos comentários da postagem.





"Perfeitissimos", elogiou a cantora Anitta. "Viva o amor", parabenizou Ana Paula Renault. Os fãs do casal também vibraram com a publicação. "Lindos demais! Que Deus conserve sempre esse amor lindo de vocês", disse uma seguidora.







"Passou rápido. Deus abençoe", desejou uma segunda. "Lindos e perfeitos", comentou uma terceira.



Lore Improta e Léo Santana estão em um relacionamento há 7 anos e, juntos, possuem a filha Liz, de 2 anos. Recentemente, a influenciadora desfilou pela Viradouro , campeã do Carnaval 2024 no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o baiano fez uma série de shows em diversas cidades do Brasil.





