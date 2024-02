Reprodução/Instagram Fabiana Justus realiza tratamento contra câncer

Nesta terça-feira (20), Fabiana Justus compartilhou com fãs uma breve atualização sobre o tratamento contra o câncer. A influenciadora contou que teve uma semana difícil, que havia passado os últimos dias na cama e, finalmente, estava fora dela.

Ela celebrou a pequena melhora. ‘Já estou comemorando!’, escreveu nos Stories do Instagram. ‘Lembrando que a melhor maneira de ir vencendo as batalhas é: comemorar as pequenas vitórias!’, acrescentou, deixando uma mensagem motivacional para os seguidores.











Mais cedo, Fabiana já havia comemorado também a repercussão internacional do reencontro com o filho caçula , Luigi, de 6 meses, na última semana. Isso porque a atriz Jennifer Aniston, conhecida por ‘Friends’ e outras produções, deixou um coraçãozinho em uma publicação feita por uma página de fora. A postagem já conta mais de 1 milhão de visualizações e quase 90 mil curtidas.

