Reprodução Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2024

"É o ninho da serpente preparado pra lutar"! A Unidos do Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2024. A escola de samba se consagrou com o enredo "Arroboboi, Dangbé!", exaltando mitos africanos voduns, que traz o símbolo da serpente de Benin. Este é o terceiro título da agremiação.

Nesta quarta-feira (14), foi realizada a apuração dos desfiles de carnaval do Rio, que acabou tornando a escola de Niterói campeã, Imperatriz Leopoldinense vice, 3º Grande Rio; 4º Salgueiro; 5º Portela e 6º Vila Isabel.

Última escola a se apresentar, no dia 12/2, a Viradouro levou o enredo exaltando crenças voduns dos povos africanos e abordou a irmandade das mulheres guerreiras que praticavam o rito.

O desfile contou com elementos cenográficos que surpreenderam. Já no abre-alas, uma serpente gigante transitou entre os bailarinos.



A escola se apresentou no final da madrugada, sendo iluminada pelo amanhecer ao final do desfile. Erika Januza e Lore Improta foram as famosas que estiveram desfilando pela agremiação.



Erika Januza linda demais como rainha de bateria da Viradouro. #Globeleza pic.twitter.com/7hAItUbQ9q — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 13, 2024





Lore Improta entregando tudo na avenida da Viradouro! 💃 😍 #Globeleza pic.twitter.com/YV9TLn0Ucb — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 13, 2024





Confira o samba-enredo da Viradouro:

Ê alafiou, ê alafiá

É o ninho da serpente, jamais tente afrontar

Ê alafiou, ê alafiá

É o ninho da serpente preparado pra lutar

Arroboboi, meu pai

Arroboboi, Dangbé

Destila seu axé na alma e no couro

Derrama nesse chão a sua proteção

Pra vitória da Viradouro

(...)

Eis o poder que rasteja na Terra

Luz pra vencer essa guerra

A força do Vodum

Rastro que abençoa, agoyê

Reza pra renascer

Toque de adahum

Lealdade em brasa rubra

Fogo em forma de mulher

Um levante à liberdade, divindade em Daomé

Já sangrou um oceano

Pro seu rito incorporar

Num Brasil mais africano, outra areia, mesmo mar

Ergue a casa de bogum, atabaque na Bahia

Ya é Gu rainha, herdeira do candomblé

Centenário fundamento da Costa da Mina

Semente de uma legião de fé

🏆 MELHORES SAMBAS DO ANO



10° Lugar: Unidos do Viradouro [1,4% | 642 votos]



Arroboboi, meu pai, Arroboboi, Dangbê

Destila seu axé na alma e no couro

Derrama nesse chão a sua proteção

Pra vitória da Viradouro pic.twitter.com/4xv7kUORwk — Barracão do Samba (@barrracao) December 9, 2023