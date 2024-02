Reprodução/Instagram Fabiana Justus mostra reação das filhas ao verem seu cabelo raspado





Fabiana Justus , de 37 anos, emocionou a web ao mostrar a reação das filhas gêmeas Chiara e Sienna, que completaram 5 anos nesta segunda-feira (12), ao verem a mãe pela primeira vez com o cabelo raspado.

Na última semana, a influenciadora decidiu raspar os fios ao perceber que eles estavam caindo intensamente por causa do tratamento contra a leucemia mieloide aguda. Além das gêmeas, ela também é mãe de Luigi, de 5 meses, fruto do casamento com o empresário Bruno D’ancona.

"Depois de raspar o cabelo, minha maior preocupação era como as meninas iriam lidar com a situação. Queria tentar transformar em algo leve, queria muito que elas entendessem. Graças a Deus as crianças sempre nos surpreendem né?!", escreveu a filha de Roberto Justus, no Instagram.





Em seguida, a influenciadora contou como foi o processo para contar e, assim, ajudar quem também está passando por isso. "O Bruno [seu marido] pediu sorvete em casa (que elas amam) e as chamou para ler um livrinho que mostra uma mamãe que ficou dodói e tomou um remédio que cai o cabelo. No livro, as filhas raspam o cabelo da mamãe e do papai... achei bem fofo e criança precisa dessa parte mais visual para entender né", contou.



"Depois que ele contou, eu liguei pra elas (ainda de peruca), e falei mais um pouco. Elas fizeram mil perguntas, e eu fui explicando que se o cabelo cai significa que o remédio está fazendo efeito, que ele está deixando a mamãe mais forte, e isso é algo muito bom", continuou.





"Foi muito mais leve e tranquilo do que eu imaginei. Achei importante prepararmos elas antes, para não levarem um susto! E combinamos de raspar o cabelo do papai juntos, quando eu puder ir para casa entre os tratamentos!", finalizou o texto.

