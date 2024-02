Reprodução/Instagram - 09.02.2024 Fabiana Justus raspa o cabelo durante tratamento contra o câncer





Fabiana Justus abriu o coração nesta sexta-feira (9) e revelou que decidiu raspar o cabelo. Em tratamento contra um câncer, a filha de Roberto Justus contou para os seguidores como tomou a decisão.

"E chegou o dia... sabíamos que ele chegaria. Mas não sabia quando nem como seria. Eu sabia que não queria ver falhas no meu cabelo, que quando estivesse caindo muito, preferia já raspar. Ontem me vi andando em cabelo, cabelo caindo para todos os lados, então falei: é amanhã! Senti no meu coração que era a hora", começou o relato.







A influenciadora e empresária ressaltou que buscou a praticidade do seu signo, virgem, para o corte. "Me deu uma paz. Claro que deu frio na barriga. É um momento que, queira ou não, a ficha cai mais ainda de tudo que estou vivendo. Mas ao mesmo tempo, é algo tão "pequeno" comparado ao todo. É um processo que faz parte da minha cura", destacou.





Ela ainda viu o momento como um ritual. "Vão-se os fios de cabelo e junto com eles qualquer coisa ruim. Que fiquem apenas coisas maravilhosas. Assim que tentei encarar. Meu marido que raspou, foi um momento lindo. Ele me deu muita força. Depois eu divido com vocês", finalizou ela, que revelou que o cabelo foi raspado pelo próprio marido, Bruno Levi D'Ancona.

“Meu marido que raspou, foi um momento lindo. Ele me deu MUITA força. Depois eu divido com vocês”.

Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam as mensagens de carinho. “Linda demais, em todos os sentidos da palavra! A cura é certa! Você está inspirando todos nós”, comentou um. “Sua CURA já é certa! Linda de todo jeito! Deus está com você”, escreveu outro. “Uhau! Como ficou linda! Linda de todos os jeitoS”, disparou um terceiro.

