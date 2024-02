Reprodução Reencontro de Fabiana Justus com o filho emociona Jennifer Aniston

A luta de Fabiana Justus contra o câncer ganhou repercussão internacional e chamou a atenção de Jennifer Aniston. A influenciadora foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, no final de janeiro.

Na segunda-feira (19), o perfil internacional Good News Movement compartilhou o vídeo do reencontro da brasileira com o filho caçula, Luig i, no hospital e emocionou.





"Mãe lutando contra o câncer e fazendo quimioterapia se reúne com seu bebê: 'Parece que ele sabe exatamente o que eu preciso. Era exatamente o que eu precisava para me dar energia para me manter focada no meu tratamento. Meus filhos me dão toda a força que preciso! Que dia delicioso, que emoções!'", escreveram na legenda resgatando a mensagem de Fabiana.





Com mais de 900 mil visualizações e quase 68 mil curtidas, a publicação ganhou um coraçãozinho da atriz Jennifer Aniston.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !