Fabiana Justus , que está em meio ao tratamento contra a leucemia, alcançou a marca de três milhões de seguidores no Instagram. Neste domingo (11), a filha de Roberto Justus agradeceu o apoio e carinho que vem recebendo desde que compartilhou o diagnóstico de câncer. A influenciadora, de 37 anos, comoveu o Brasil ao mostrar a rotina no hospital, onde está internada desde o fim de janeiro deste ano.



No texto compartilhado nas redes sociais, Fabiana disse que "criou-se uma corrente do bem" e que, em breve, "vamos comemorar juntos a minha cura". "3 milhões de seguidores (e amores!) Tive que comemorar. Não pelo número, mas sim porque são 3 milhões de pessoas me mandando mais amor e carinho do que eu imaginei receber na minha vida. Eu sempre recebi carinho aqui, até por isso sempre gostei e quis compartilhar minha vida com vocês. Por isso até, num momento como esse, não seria diferente", começou.







"A vida é feita de altos e baixos, de momentos bons, outros nem tanto. E nas redes sociais a gente esquece disso um pouco. Por isso vim aqui no primeiro dia que me senti forte o suficiente para isso, compartilhar com vocês o maior desafio da minha vida. E não me arrependo. Muito pelo contrário. Diante disso criou-se uma corrente do bem tão linda que emociona. Um amor e torcida que eu consigo SENTIR. E vcs não imaginam a diferença que isso faz para mim nesse momento. Eu escrevo isso emocionada. Vocês me emocionam todos os dias. Então não podia deixar de agradecer. OBRIGADA do fundo do coração!!!", agradeceu.

Nesta semana, a influenciadora raspou o cabelo e contou que quem raspou os seus fios foi o próprio marido, o empresário Bruno D’ancona, com quem tem três filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos, e um caçula chamado Luigi, de 5 meses. Fabiana compartilhou o vídeo deste momento.

