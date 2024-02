Reprodução/Instagram - 20.02.2024 Atriz compartilhou cliques com os filhos e a mãe

Na tarde desta terça-feira (20), a atriz Dira Paes registrou um momento de diversão com os filhos. No carrossel postado no Instagram, a artista aparece levantando Inácio e Martim, frutos da relação dela com Pablo Baião.



"Amo uma brincadeira com os meus moleques. Mamãe treina que é para curtir ao máximo esses momentos", declarou ela. Além disso, em uma das fotos, a mãe de Paes, Janilda Souza, também estava presente.









Após isso, os seguidores da atriz aclamaram a postagem. "Minha mãe fazia essa brincadeira com a gente quando eramos crianças!", comparou uma seguidora. "Que lindos", elogiou um segundo. "Ai, seus lindos! Amo essa família", comentou uma terceira.



Recentemente, Dira Paes relembrou as fantasias que utilizou durante edições do Carnaval.

