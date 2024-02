Reprodução Instagram - 8.2.2024 Dira Paes foi elogiada pelos fãs após relembrar fantasias antigas do Carnaval

Já no clima do Carnaval 2024, Dira Paes resolveu relembrar algumas das fantasias que ela usou em outros anos das tradicionais festividades carnavalescas. Por meio das redes sociais nesta quinta-feira (8), a atriz também exaltou a importância cultural do Carnaval para o Brasil.





"Eu sou o Carnaval em cada esquina. Carnaval é o povo, é a rua, é a avenida, é o brilho, o batuque, a família, os amigos, os desconhecidos, é o abacaxi sacando dinheiro, e é a sereia retocando a maquiagem", iniciou ela, através do Instagram.





Paes continuou exemplificando as 'manifestações' do Carnaval e reiterou a projeção internacional que o evento conquista. "É também o ambulante passando com o pesado, é escola evoluindo, é a bateria tocando, são as musas sambando, é a velha guarda, são as novas gerações, é dormir cansada e acordar pra mais. Viva a maior festa popular do mundo", declarou.





Nos comentários da publicação, os fãs e seguidores da artista repercutiram o momento. "Tu és linda! Amo o Carnaval e amei sua mensagem", afirmou um usuário do Instagram. "Mulher você arrasa em tudo", opinou uma segunda. "Maravilhosa Dira", elogiou um quarto. A cantora Fafá de Belém foi outra que fez questão de elogiar Dira Paes: "Rainha de todas as águas!".

