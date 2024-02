Reprodução/Instagram - 15.02.2024 Daniel Erthal divulga penteado novo para filme no cinema





Nesta quinta-feira (15), em uma publicação no Instagram, o ator Daniel Erthal exibiu a nova aparência para os seguidores. Com um corte no estilo mullet, ele se prepara para viver o personagem Sebastian, do filme "Agonia", dirigido por Roobertchay Domingues, pai do ator Chay Suede.





Com o projeto, o artista voltará ao mundo da atuação depois de ter viralizado nas redes sociais com o trabalho de ambulante . Após a postagem, os internautas pareceram não gostar muito do novo visual de Erthal.





















"Sério que ele estragou aquele cabelo lindo e natural?", indagou uma seguidora. "Marca a cabeleireira pra eu não passar nem na calçada", ironizou um segundo. "Melhor antes", opinou uma terceira.





Além disso, o ator também recebeu mensagens de apoio para o trabalho. "Hoje é cinema. Amanhã, novela. Parabéns, Erthalera, você merece demais", disse um fã. "Voa!", desejou uma segunda.



