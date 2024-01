Reprodução/Instagram - 03.01.2024 Daniel Erthal, ex-galã de 'Malhação', vende cerveja no Rio de Janeiro





Daniel Erthal, ex-galã de "Malhação", investiu em um novo trabalho para além da atuação. O ator de 41 anos vende cervejas pelas ruas do Rio de Janeiro e compartilha a rotina do empreendimento nas redes sociais.





Nas publicações, Erthal aparece levando o carrinho com as bebidas pela capital carioca, sendo que a sede da empresa é em Copacabana. No ano novo, por exemplo, ele vendeu cervejas na praia do bairro e mostrou a comemoração entre as vendas.





O negócio foi criado em dezembro de 2023, mas o ator apresenta uma longa história com os empreendimentos da bebida. Em 2013, ele fundou uma cervejaria com familiares.

Daniel interpretou Léo na "Malhação" de 2005 e trabalhou em outras produções da Globo ao longo dos anos 2000, como "Eterna Magia" e "Poeira em Alto Mar". A partir de 2009, começou a atuar na Record, onde estrelou novelas como "Bela, a Feia" e "Rebelde".

O ator intercalou trabalhos entre as emissoras nos últimos anos, estrelando "Jezebel" em 2019, na Record, e fazendo uma participação especial em "Cara e Coragem" em 2022, na Globo.