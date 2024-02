Reprodução/Instagram - 15.02.2024 Maria Lina conta confusão vivida no Carnaval para seguidores





Nesta quinta-feira (15), a influenciadora Maria Lina contou sobre um momento de confusão que viveu no Carnaval . Em um compilado de stories no perfil do Instagram, a empresária desabafou com os seguidores.





"Eu já vi homem tentar chamar atenção de várias formas em festa. Puxar pelo braço, falar, conversar, elogiar, oferecer bebida, tudo. Mas o cara me bateu", contou ela. De acordo com a influenciadora, o homem deu um tapa na nuca para ter a atenção dela.





"Irmão, você está ficando louco? Você é doido?", rebateu Maria Lima ao rapaz, que, segundo ela, apenas debochou da situação. A advogada aproveitou o ocorrido para falar um pouco mais sobre situações desse tipo. "Eu sou da seguinte opinião: não sabe beber, não beba. Eu bebo socialmente e não me passo [...] Fiquei tão indignada e foi a primeira vez que isso me aconteceu na vida", relatou.





Após contar o que aconteceu, a influenciadora ironizou o ocorrido. "Gostei muito desse tapa na nuca que você me deu. A gente pode conversar melhor? Gostei da sua abordagem, é diferente", disse ela ao supor a reação que o homem esperaria dela.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: