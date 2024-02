Reprodução/Instagram - 15.02.2024 Bella Campos curte festa no barco com amigos









Bella Campos compartilhou uma sequência de cliques aproveitando um dia de Sol no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (15). No Instagram, a atriz posou com a camisa do time que torce, Flamengo, e arrancou elogios dos fãs.

"Deus na defesa e eu mesma no ataque", escreveu Bella na legenda do post.





















Nas fotos, a atriz também aparece de biquíni com os amigos e aproveitando os comes e bebes da comemoração enquanto dançava com o grupo.

Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à artista e brincaram com a legenda do post. "E que ataque, hein", comentou um. "A mulher já é linda e resolve colocar a camisa do Flamengo", brincou outro. "Uma gata", se derreteu um terceiro.

