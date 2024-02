Reprodução/Instagram Mel Maia publica foto instantânea usando biquíni ao lado do namorado

Mel Maia está na Europa ao lado do namorado João Maria Pereira. Os dois se encontraram em Portugal, país em que reside João, de 18 anos. Depois do encontro, eles realizaram uma viagem romântica pela Itália e agora estão no Marrocos. Nesta quinta-feira (15), a atriz chamou atenção ao postar um registro de uma foto instantânea nas redes sociais. Na publicação, ela aparece usando um biquíni vermelho, em formato de flor, ao lado do namorado.











A atriz também compartilhou outros cliques ao lado do namorado durante a viagem. Na terça-feira (13), ela publicou alguns registros do casal em Veneza, na Itália. Nas fotos, os pombinhos aparecem lado a lado, tomando sorvete e se beijando.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: