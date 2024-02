Reprodução/Instagram - 05.02.2024 Edu Guedes elogiou Ana Hickmann nas redes sociais





Ana Hickmann reuniu elogios dos seguidores ao compartilhar fotos com um maiô cavado no Instagram, nesta segunda-feira (5). Além dos internautas, Edu Guedes também elogiou a apresentadora e empolgou os apoiadores de um possível romance entre os famosos.





"Meus desejos da semana: amor, felicidade, força e energia", afirmou Ana na legenda da publicação. "Aninha, que sorriso maravilhoso e contagiante. Boa semana para você", escreveu Edu nos comentários. A declaração reuniu mais de 500 curtidas na rede social.





"Bom dia! Uma linda semana para você também", disse Hickmann, em resposta ao chef de cozinha. "O amor está no ar! Quero vocês juntos", adicionou uma pessoa também nas respostas. "Casal lindo", sugeriu outra.





Ana Hickmann e Edu Guedes vivem rumores de um relacionamento desde janeiro, quando foram vistos juntos em um resort com as respectivas famílias. A apresentadora negou o romance na época , mas chamou o chef de cozinha de "gatinho" , ao falar dos boatos de affair recentemente.

Ana se divórciou de Alexandre Correa após ser vítima de violência doméstica, em novembro de 2023. Já Edu se separou de Jaque Ciocci, influenciadora que confirmou o término em janeiro .

