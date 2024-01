Reprodução Instagram - 18.1.2024 Jaque Ciocci e Edu Guedes

Jaque Ciocci usou os stories do Instagram nesta quinta-feira (18) para confirmar a separação dela e do antigo companheiro, o chef de cozinha e apresentador de televisão Edu Guedes , e explicar como será a vida profissional do ex-casal, que trabalhava junto.





De acordo com Ciocci, mesmo separados, ela e o cozinheiro manterão a parceria empresarial. "Eu e o Edu Guedes construímos e vivemos muitas coisas legais. Entendemos que a relação profissional é um ponto de sucesso entre nós", iniciou.





"Não há porque não continuar trabalhando junto, já que nos unimos por competências e não por qualquer tipo de favor. Onde houver respeito e maturidade sempre poderá ficar o melhor das relações", acrescentou a influenciadora.





A ex-bailarina televisiva ainda enfatizou que deseja as melhores coisas ao antigo parceiro. "Sempre vou torcer pela felicidade do Edu e tenho certeza que ele vai torcer pela minha", afirmou. Edu Guedes respondeu a ex-namorada: "Obrigado! A recíproca é verdadeira".





Recentemente, o cozinheiro foi alvo de rumores e especulações de um possível envolvimento com outra apresentadora conhecida no ramo televisivo: Ana Hickmann, famosa pela condução do "Hoje em Dia", atração matinal da Record TV. Hickmann, que se separou de Alexandre Correa após ser agredida, negou a susposta relação amorosa, enfatizando que eram apenas amigos.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: