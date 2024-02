Reprodução/Youtube Ana Hickmann chama Edu Guedes de 'gatinho' ao relembrar rumores de affair

Ana Hickmann abriu o coração sobre a fase atual da sua vida após o divórcio conturbado com Alexandre Correa, denunciado por agressão.

A apresentadora relembrou os boatos de affair com Edu Guedes e as acusações de traições, e negou qualquer envolvimento com o colega de trabalho.

"Estou solteira, mas é gatinho (risos). Se um dia não estiver mais solteira, eu conto. Somos muito amigos há 20 anos. Nasceu uma grande amizade que voltou agora. Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que traí, nunca. Estou solteira, sim, por enquanto", afirmou ela no podcast Inteligência Ltda.





Alexandre Correa acusou a ex-esposa de traição assim que surgiram os rumores de romance entre os apresentadores. Já Edu Guedes abriu uma queixa-crime contra o empresário por difamação.

Ana Hickmann desabafa sobre vida pessoal em meio a divórcio

Além de comentar a vida amorosa, a apresentadora refletiu sobre como tem dado a volta por cima em meio às polêmicas com o ex-marido.

"Às vezes tenho vontade de chorar, gritar, mas tenho a caixinha da felicidade e ela vale muito mais estar aberta e presente", declarou.

Para ela, a vida estava sem sentido desde o início de 2023. "Sempre lutei pela minha família. Desde o primeiro dia do ano de 2023 eu sabia que tinha muita coisa errada e não estava feliz. Experimentei situações que não desejo para ninguém, mas me fizeram ficar mais forte e valorizar ainda mais cada conquista da minha vida", ressaltou.

