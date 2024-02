Reprodução/Instagram - 03.02.2024 Zé Neto, dupla de Cristiano, foi diagnosticado com dengue





Zé Neto desabafou nas redes sociais após ser diagnosticado com dengue. O cantor informou que os médicos exigiram o repouso por três dias, para uma "recuperação adequada". Assim, foram cancelados shows do artista com a dupla, Cristiano.





As apresentações aconteceriam em cidades no litoral e interior de São Paulo, nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro. "Contamos com a compreensão de todos. Seguimos na torcida que este surto seja controlado o mais breve possível", afirmou o comunicado divulgado por Zé Neto, nesta sexta-feira (2).





Os números dos casos de dengue no Brasil seguem batendo recordes no início de 2024. O cantor lamentou a descoberta do diagnóstico no atual momento de vida, em que disse enfrentar vários desafios "de uma vez". Ele sofreu um acidente de carro em dezembro do ano passado e se recuperou bem .

"Sabe quando você não entende o porquê? Mas nunca, nunca duvidei de Deus em toda minha vida. É só uma coisa simples que em breve vou estar de volta aos palcos. Mas devo confessar a vocês que dá uma tristeza, quando tantas coisas acontecem com a gente de uma vez. Ainda, sim, agradeço a Deus pela minha vida, família e trabalho. As maiores batalhas vêm para aqueles que aguentam mais", afirmou.

Zé Neto ainda pediu desculpas aos contratantes e profissionais envolvidos nos eventos cancelados. Veja o comunicado e o desabafo na íntegra:





