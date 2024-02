Reprodução/Instagram - 26.07.2023 Isis Valverde e Marcus Buaiz estão noivos





Marcus Buaiz registrou uma viagem de jatinho que realizou nesta sexta-feira (2), na companhia de familiares. O empresário viajou com a noiva, a atriz Isis Valverde, e os filhos, José e João, fruto do relacionamento com a ex-esposa, Wanessa Camargo.





A foto, compartilhada no Instagram de Marcus, destaca as crianças de 9 e 12 anos sentadas frente a frente, enquanto Isis aparece no banco ao lado. O grupo utiliza o celular enquanto viaja até o Rio de Janeiro.





Já no perfil da atriz, Valverde mostrou que curtiu um jantar romântico ao chegar no destino. O casal escolheu um restaurante de culinária japonesa para celebrar a união.

"Nossos 11 meses com martini, japonês e amor", afirmou Isis. Marcus compartilhou a postagem na própria página e adicionou emojis de coração, escrevendo "nós" no post.

Os dois iniciaram o relacionamento em 2023 e anunciaram o noivado em dezembro. Marcus Buaiz e Wanessa terminaram o casamento em 2022, mesmo ano em que Isis Valverde se separou de André Resende, com quem tem um filho.

