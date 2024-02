Reprodução/Instagram - 02.02.2024 Dado Dolabella abriu processo após ser associado a figura de 'criminoso'





Dado Dolabella abriu um processo por ser associado como um "criminoso" nas redes sociais. O ator não citou nomes de quem processava ao mostrar detalhes da ação judicial, mas mencionou Luana Piovani após ser criticado por um internauta pela atitude.





"Mídias e redes sociais não são terra sem lei. Quem propagou ou seguir propagando as mentiras e acusações difamatórias vai ter que responder à justiça", afirmou na legenda da postagem no Instagram, nesta quinta-feira (1). O post traz o documento do processo e um relato do ator, sobre "mentiras" que motivaram o processo.





"Recentemente, ao tomar conhecimento de várias publicações a meu respeito, em que os autores mentiram influenciados por uma sequência de vídeos com acusações extremamente difamatórias e caluniosas, de uma senhora que incita o público a me chamar de criminoso", iniciou.

Dolabella afirmou que a pessoa que processa "usa as redes sociais para causar polêmica a benefício próprio". "Ingressei com ações para obter liminarmente os dados pessoais dos autores para tomada das medidas legais. O Juiz deferiu a liminar e determinou a rede social que forneça todos os dados de uma das autoras das publicações que me caluniaram e difamaram", declarou.

"O Juiz entendeu que a publicação revela potencial dano a minha imagem", completou. Ao exibir os textos da ação, Dado cobriu os nomes e links envolvidos no caso. No entanto, falou de Luana após uma pessoa comentar no post que ele está "sempre agindo contra as mulheres".

"No caso da Luana eu fui absolvido no STF pela ministra Rosa Weber. Estou apenas me defendendo das suas calúnias e também de quem vem na onda dela", respondeu Dolabella. O ator destacou o comentário nos stories e adicionou: "Quem está agindo contra é ela, que esquece que tenho filha... mora comigo e depende de mim".

Luana Piovani é ex-namorada de Dado Dolabella e foi vítima de violência do ator, durante o relacionamento. A atriz voltou a comentar o caso de agressão após comentários do ator sobre a participação da atual namorada, Wanessa Camargo, no "BBB 24".





