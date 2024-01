Reprodução/Instagram/Record - 31.01.2024 Rachel Sheherazade apoia Dado Dolabella e Tonzão Chagas posta indireta





Rachel Sheherazade gerou polêmica após apoiar Dado Dolabella nas redes sociais. A jornalista defendeu o ator em um vídeo que ele canta a música que fez para a namorada, Wanessa Camargo , confinada no "BBB 24". A ação gerou revolta de Tonzão Chagas, que participou de "A Fazenda 15" com a ex-âncora do SBT.

"Paz para que a gente possa se reerguer, se reconstruir… para evoluir. Todos temos o direito de recomeçar", escreveu Rachel, na postagem de Dado. No Twitter, Chagas questionou como o ator deveria ser perdoado, enquanto ele foi acusado pela jornalista de ter um "instinto agressivo".





"Eu que pedi ela desculpas por uma fala errônea, meu instinto é agressivo como ela disse e me perseguiu até o final do programa, mas o Dado que já agrediu até a mãe é um ser em construção e merece ser perdoado", afirmou o ex-peão, se referindo as polêmicas de agressão que Dolabella acumula.

Apesar de não mencionar o nome do ator na declaração, Tonzão logo compartilhou prints da mensagem de Rachel no post de Dado, confirmando a indireta para a ex-peoa. Nas publicações compartilhadas, fãs defendem Chagas e apontam a "seletividade e hipocrisia" de Sheherazade.

Eu que pedi ela desculpas por uma fala errônea, meu instinto é agressivo como ela disse e me perseguiu até o final do programa, mas o Dado que já agrediu até a mãe é um ser em construção e merece ser perdoado 👍🏾 — Tonzão Chagas 🦅 (@TonzaoChagas) January 31, 2024





Tonzão e Fu eram pessoas ruins, sem caráter e agressivas

Dado e Lucas, os alecrins dourado que merecem 2a chance

Nunca me enganei com a fada e com o discurso SOMOS TODOS RAÇA HUMANA 😎

Obrigada Jenny Gontijo ✌🏻 #RedeBBB | #BBB24 pic.twitter.com/UFUQoqw5g5 — 🦋Vanessa Luz🦋 (@Vanessa_A_Luz) January 30, 2024





Eu entendo é revoltante, a seletividade e a hipócrisia.

Você é coração, coisa rara hoje em dia🫶 sempre vou gostar — Maya Kim (@MayaKim2509) January 31, 2024





Irmãozão no final a gente sabe que o homem negro sempre vai ter esse estereótipo mais o homem branco com cabelinhos lisos e olhos claros de anjo e barba serradinha é um ser humano em recuperação e passivo de toda pena do mundo ! — P.a Costaa 🦍🖤 (@djPauloRoberto3) January 31, 2024





Vale lembrar que, em "A Fazenda 15", Tonzão e Rachel brigaram após o cantor afirmar que mulheres gostam de "fofocar". A jornalista problematizou a acusação, apontando o machismo na fala do peão.

