Reprodução/Instagram Virginia passa quase 15 horas em salão e visual não impressiona a web

Virginia Fonseca deixou os seguidores na expectativa ao ficar quase 15 horas no salão de beleza para renovar o visual. A influenciadora ficou das 12h39 às 6h03, porém o resultado dividiu a opinião da web.

A empresária saiu de um visual bem loiro para alguns tons mais escuro, o que de acordo com ela vai ajudar durante a gravidez .





"Agora, sim, posso começar meu 2024! Escolhemos esse cabelo, pois amo praticidade e me filmo de qualquer ângulo, qualquer dia, acabando de acordar, sem maquiagem na cara e esse é um cabelo que fica bom em qualquer momento. Sem contar que não irei precisar ficar retocando, etc. Agora que tô gravidinha (inclusive usamos apenas produtos sem amônia), haja paciência para ficar horas e horas no salão, né? Foi realmente uma transformação! Nunca tive o cabelo assim e estou completamente apaixonada", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas apontaram que não enxergaram diferença na transformação. "Pra mim só fez uma escova, não vi diferença na cor", disse uma; "Ficou lindo? Sim. Agora esse suspense todo foi pra isso a noite toda pra deixar o cabelo mais escuro?", questionou outra; "Não aguento esses vídeos de mudança de cabelo dela que não muda nada", comentou uma terceira.

Outros rasgaram elogios para Virginia. "Ficou linda demais", "Como que pode ser bonita assim", "O cabelo mais perfeito que você fez até agora", escreverem eles.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: