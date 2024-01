Reprodução/Instagram Deolane Bezerra aposta em aulas de samba para estrear como musa no Carnaval

Deolane Bezerra atualizou os seguidores sobre a sua preparação para o Carnaval 2024. A influenciadora estreia como musa da Grande Rio.

Pelas redes sociais, a ex-A Fazenda contou que contratou um professor para lhe dar aulas de samba.

Nos Stories do Instagram, Deolane exibiu o antes e depois do ensaio e surpreendeu com o tanto de suor.

"Não mijei na calça, eu estou no foco, certo? Melhorou Yago?", questionou ela para o professor. A influenciadora ainda brincou: "Quer me mandar pra UTI no meu primeiro ano de musa?".

No último domingo (28), Deolane contou que resolveu mudar o visual para o desfile. Ela explicou que apostou em um mega hair de 80 cm, utilizando a técnica invisível, mudança que lhe custou 35 mil reais.

