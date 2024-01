Reprodução/Instagram - 26.01.2024 Fabiana Justus, filha de Roberto Justus, foi diagnosticada com leucemia





Roberto Justus prestou apoio à filha, Fabiana Justus, após ela revelar que foi diagnosticada com leucemia . A influenciadora tem 37 anos e está internada em um hospital de São Paulo, onde realiza a primeira fase do tratamento contra a doença.





"Começando a maior batalha da minha vida", afirmou Fabiana nesta quinta-feira (25), na legenda de um vídeo no Instagram, em que explicou detalhes do diagnóstico. Roberto deixou o comentário de apoio para filha na postagem.

"Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva", iniciou. O empresário disse que não pode estar com Fabiana "fisicamente", mas adicionou: "Estou sempre ao seu lado! Te amo". Além de Roberto Justus, outros famosos também se solidarizaram com a influenciadora na publicação, como familiares dela.

Ticiane Pinheiro, ex-esposa do apresentador, declarou que Fabiana é uma "fortaleza". "Você vai passar por isso com muita leveza como tem que ser. Eu te amo absurdamente, te conheço muito bem e sei que você é forte o suficiente para passar por isso com muita garra. Já já estaremos juntas comemorando a sua cura. Todo meu amor, minhas orações e pensamentos positivos em você", escreveu.

"Meu amor, você é sinônimo de persistência, fortaleza e amor, de uma mulher incrível e de coração enorme. Tenho muito orgulho de você, e como eu te disse, logo você estará bem para curtir a vida do jeito que você gosta, e estaremos juntas comemorando a sua cura. Eu te amo além de mim e estarei sempre ao seu lado", adicionou Rafaella Pinheiro Justus, filha de Roberto e Ticiane.

"Você já venceu, já deu certo! Tenho certeza que seus pequenos estão sendo bem cuidados, e mesmo sendo difícil tenta focar em você nesse momento, para voltar logo para eles. Conte comigo e com as minhas orações", escreveu a Bruna Biancardi. A influenciadora se referiu aos três filhos de Fabiana, as gêmeas Chiara e Sienna, de quatro anos, e Luigi, que nasceu em agosto do ano passado.

"Fabi, te escrevo com todo meu amor no coração. Sei exatamente o que está sentindo, te digo que o fundamental para essa luta que você começa agora você tem, fé, pessoas que te amam e bons médicos, você vai vencer. Estou aqui para o que você precisar! Fique em paz, Deus está contigo", escreveu Preta Gil, que está curada de um câncer no intestino.





