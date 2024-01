Reprodução/Globo - 26.01.2024 No 'Encontro', Solange Almeida falou de planos da nova gravidez





Solange Almeida contou que planeja engravidar do quinto filho aos 50 anos. A cantora completa a idade em agosto, mas já está realizando o tratamento para a primeira gravidez com o marido, Monilton Moura, com quem é casada desde 2020.





"Todo mundo sabe, sempre externei essa coisa de ser mãe. Amo ser mãe. Estou me preparando para, depois do Carnaval, ser mãe novamente, se Deus quiser. Está tudo encaminhado, estou fazendo o tratamento bonitinho", afirmou no "Encontro com Patrícia Poeta, nesta sexta-feira (26).

Almeida contou que congelou os óvulos há dez anos. "Agora está o embrião pronto. Se Deus quiser, depois do Carnaval, vou ser mãe aos 50 anos. Estou vivendo um momento incrível", avaliou.

No início do relacionamento com Monilton, Solange engravidou do companheiro, mas sofreu um aborto. Assim, ela ressalta que ainda vai "realizar o sonho" com o marido. "Tem gente que me diz: 'Você é louca'. Digo: 'Louca de jeito nenhum'. Amo a fase de gerar, de ver a barriga crescer, de cuidar. Não deixo ninguém tocar [na barriga]", completou.

O primeiro filho da cantora, Rafael Almeida, nasceu em 2000. A artista também é mãe de Maria Esther, Estrela e Sabrina, fruto de relacionamentos anteriores.





