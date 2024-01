Reprodução/YouTube/Portal iG - 24.01.2024 No "AUÊ", Ivy Moraes relembrou participação no 'BBB 20'





O cabelo de Yasmin Brunet voltou a gerar comentários na web sobre os cuidados com os fios no "BBB". Ivy Moraes, que participou da edição de 2020, relembrou como sofreu para cuidar do cabelo no confinamento e causou problema com patrocinadores, já que reclamava dos fios enquanto marcas para tratamentos eram divulgadas no programa.





"Não recuperei o meu [cabelo], 100%, até hoje [risos]. Isso é um problema, que eu mesma causei", disse a ex-sister em entrevista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG. Com uma marca patrocinando os produtos de higiene no reality, a influenciadora contou que era alertada pela produção quando criticava o estado dos cabelos.

"Eu 'flopava' todos os patrocinadores do 'BBB'. Que coisa triste, fico muito triste comigo. Não sabia o que era publi. Então falava, simplesmente, 'nossa, só tem roupa feia, credo, não gostei de nenhuma'. Aí ganhava atenção [da produção] na televisão. Um dia falei com a Rafa Kalimann, que meu cabelo, na minha vida inteira, nunca esteve tão desidratado, ruim... Corta a câmera da Ivy", declarou.

Moraes aconselhou Brunet a fazer "muita hidratação" após o confinamento e cuidar do "cabelão maravilhoso" com profissionais. A ex-BBB ainda elogiou a postura de Beatriz Reis no "BBB 24" por, diferente dela, divulgar os produtos oferecidos no confinamento.

não dá esquece eu total desisto mulher yasmin brunet escova escovando penteando o cabelo sozinha e desistindo seco sem vida usando produto ruim quando eu vou para a praia acostumada a fazer os cabelos no salão cabeleireiro fazendo força desembaraçando desembaraçar difícil pic.twitter.com/ep01KMtodr — 📁 (@acervopublico) January 12, 2024





"A Beatriz vai fazer muita publi aqui fora. Se eu tivesse esse 'feeling', essa inteligência, nossa. Fiz muito publi quando saí, mas teria feito um milhão de vezes mais. Porque eu acabava com todos os patrocinadores", avaliou. Apesar da ingenuidade com as oportunidades com as marcas no programa, Ivy elogia a própria participação e a do elenco da edição, que estava disposto a se entregar na experiência.

"O meu Big Brother foi tudo tão intenso, todos estavam com tanta sede de viver aquilo, que não vi problema nenhum, de pessoas menosprezando a participação, diferente do que vem acontecendo nesse 'BBB 24'", relatou, se referindo a Rodriguinho. O cantor já menosprezou a participação na atual temporada e até expressou a vontade de deixar o jogo .

"Vou ser muito honesta e bem humilde no que vou falar, mas acho que o Boninho nunca mais vai conseguir montar um elenco como ele montou no 'BBB 20', porque a edição teve história [...] Me perguntam aqui fora se tinha script ou briefing para vocês falarem lá dentro e fazer a novela. Não tem nada, aquilo ali foi realmente vivido e aconteceu. E nosso 'BBB' teve uma conexão tão grande dos participantes, que era leve, legal e engraçado. O povo brigava por feijão e sal. Ao mesmo tempo que isso é muito banal, é muito gostoso de assistir", opinou.

Ivy: "Eu sou muito inteligente também, eu sou uma pessoa muito inteligente, porque eu quero. Que que 'cê tá com vontade de rir, Mariana?! Me respeita. Mariana, você me respeita." #RedeBBB #BBB #BBB20 pic.twitter.com/miUt9d5FBt — Gabsvinis (@gabsvinis) April 17, 2020





Ainda no "AUÊ", Ivy Moraes mais do "BBB", relembrou a participação no "Power Couple" (Record) e comentou a volta do namoro com Nandinho. Veja abaixo o programa na íntegra: