Reprodução Instagram - 21.06.2023 Hit "Idiota" pertence ao último álbum de Jão

O cantor Jão anunciou, via Instagram na última terça-feira (20), que se afastará das redes sociais e revelou aos seguidores o novo visual: fios loiros. O artista também explicou que, quando voltar, estará com o novo disco concluído.

“Oi. Então, preciso me ausentar por um tempinho. Eu aprendi que o silêncio é tão importante quanto o som e, por enquanto, vou ficar aqui, quietinho na minha toca, distante do que me faz mal”, iniciou o também compositor.

Jão enfatizou que a volta será acompanhada do quarto álbum. Ele ainda disse: “Talvez a gente não se veja por um tempo, mas quando eu voltar, prometo trazer o álbum mais lindo que eu já fiz. Até lá, a gente fica na saudade”.

Por fim, o cantor, conhecido pelas madeixas castanhas, postou uma sequência de fotos com um novo visual e revelou: “Estou loiro”. Recentemente, ele compartilhou com o seguidores fotos da produção do novo álbum.

O último trabalho de Jão foi a faixa “Pilantra”, em parceria com a cantora Anitta. Antes disso, o artista viajou pelo Brasil com “Pirata”, turnê homônima do último álbum lançado por ele.

Confira a publicação completa: