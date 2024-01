Reprodução Instagram - 23.1.2024 Luana Piovani no hospital

Luana Piovani , apresentadora, atriz e modelo, usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (23) para compartilhar com os seguidores que seria submetida à uma intervenção cirúrgica na região do joelho.







"Eu sei que eu estou indo lá me cortar, tirar minhas veias, acertar as coisas no negócio do joelho, mas pra que essa espinha nasceu desse jeito?", disse ela, através dos stories do Instagram, enquanto filmava uma acne que surgiu no queixo dela.





Após o comentário em tom de brincadeira sobre a espinha que nasceu no queixo, Piovani declarou: "É isso, começando a semana com parte da recauchutagem". A atriz, que mora em Portugal, retornou ao Brasil para fazer a cirurgia.





Recentemente, Luana Piovani se tornou assunto nas redes sociais após falar da participação de Wanessa Camargo no "BBB 24" e como isso trazia visibilidade ao ator e cantor Dado Dolabella . Ele foi condenado em 2013 pela Lei Maria da Penha por ter agredido Luana Piovani quando namoravam.

