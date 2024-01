Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Reprodução Luana Piovani critica Dado Dolabella e participação de Wanessa Camargo no 'BBB 24'





A atriz Luana Piovani usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (11) para criticar o ator Dado Dolabella, vencedor de "A Fazenda 1" e ex-namorado dela. O ator já foi condenado a dois anos de prisão pela Lei Maria da Penha em 2014 por ter agredido Luana. Ele e Piovani namoraram entre 2006 e 2008.





"A Wanessa está lá [no 'BBB 24'] e leva com ela o namorado dela [Dado Dolabella], que é um agressor. Não importa se hoje ele come carne ou não come carne, porque ele culpa o sangue. Ele diz que batia em mulheres, porque ingeria sangue. Agora, ele não ingere sangue e, por isso, é um santo", iniciou a atriz. Atualmente, Dolabella vivencia um relacionamento amoroso com a filha de Zéze di Camargo, a cantora Wanessa Camargo, integrante do grupo camarote do "Big Brother Brasil: 2024".





Piovani também citou que, além dela, quatro mulheres foram agredidas pelo ator. De acordo com a atriz, ex-companheiras e até mesmo uma das sogras de dado já foram vítimas de agressão. "Depois da minha denúncia teve a mãe de um dos filhos e a mãe dela, no caso a sogra [de Dado]. Depois teve uma outra, porque ele também casou com outra mulher. Eu já nem sei, porque não fico seguindo a vida de quem comete crime. Aliás, a gente chama quem comete crime de criminoso. Teve uma prima que ele namorou e que denunciou ele por ter tomado alguns tapas", acrescentou.

A ex-esposa de Pedro Scooby aproveitou para criticar a visibilidade que Dolabella ganhava com a participação de Wanessa no reality show da Globo. Para Piovani, a cantora traz "a sombra de um criminoso do lado dela". "Pode ser que as pessoas [espectadores], que são muito fáceis de ludibriar, achem que está tudo lindo e maravilhoso", argumentou.





"Se você [Wanessa] acha que está tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, se o Brasil todo passar a mão [na cabeça] e passar pano para um criminoso, é problema nosso", refletiu.





A atriz ainda relembrou a época em que Dado Dolabella venceu a primeira edição da competição rural da Record, "A Fazenda", em 2009. "Foi o que aconteceu quando ele participou do reality que ele ganhou. Tinham seis meses que ele havia me batido e o pessoal do Brasil inteiro foi lá votar para ele ganhar. Pode ser que isso aconteça de novo, que ele vire um 'gatinho brasileiro', como tem muitos por aí", analisou.





Relembrou polêmicas da classe artística

Luana Piovani comentou também sobre atores globais que se envolveram em polêmicas com as companheiras. "Não conheço o Cauã, nem o Loreto, mas, para mim, é o seguinte: fez mal para uma mulher, também me fez mal", admitiu. José Loreto já traiu a antiga companheira, a também atriz Débora Nascimento.





Já em relação ao 'Cauã' citado por Piovani, internautas suspeitaram de que ela se referia ao ator Cauã Reymond, que após ter terminado a relação com Marina Goldfarb, virou alvo de comentários da Web. Isso porque a ex-namorada do ator publicou desabafos sobre já ter vivenciado uma relação tóxica. Marina, no entanto, não citou o nome de Reymond, mas o nome dele foi ventilado nas redes sociais já que o término era recente.





Criticou a produção do 'BBB'

Luana Piovani falou da escalação de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo na mesma edição do "Big Brother Brasil: 2024". Luíza Brunet, mãe de Yasmin, é ativista na luta pelos direitos da mulheres e já foi vítima de agressões físicas.





"Gente, a Yasmin também está lá [no 'BBB 24'], não é? Yasmin é filha da Luíza, que acho que, assim como eu, é um dos maiores suportes dessa bandeira da violência doméstica. Esse pessoal do 'Big Brother Brasil' não vale nada, não é? Colocaram uma mulher casada com um agressor e outra mulher, que é filha de uma mulher que já foi agredida", ponderou ela, que acrescentou: "é o coliseu. Bíblia. Coliseu. Cada um chama do que quiser".