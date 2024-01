Reprodução/Globo - 23.01.2024 Humberto Carrão interpreta José Inocêncio em 'Renascer'





"Renascer" estreou na Globo nesta segunda-feira (22) e já trouxe cenas impactantes para o público. José Inocêncio teve o corpo despelado e foi pendurado de cabeça para baixo. A gravação da cena de três minutos exigiu muito da equipe e de Humberto Carrão, intérprete do protagonista.





O ator ficou pendurado por cerca de nove horas até a conclusão das filmagens. "O Carrão foi um mestre, porque ele aguentou chumbo grosso naquele dia. Uma diária de 9 para 10 horas pendurado de cabeça para baixo ali, com o auxílio", afirmou Auri Mota, caracterizador titular da novela, ao gshow.

Caso Humberto não aguentasse o período pendurado, uma alternativa foi preparada pela equipe. Durante dois meses antes da gravação, os profissionais prepararam um molde do corpo do ator, que poderia ser pendurado no lugar dele.

"A gente tira [o molde] do corpo e depois da cabeça. E nisso já foram 6 horas em um dia, mais três horas em outro. Replicamos o corpo do ator e a sua face [...] Toda a parte de estrutura do corpo que foi feito estava lá. Como o Carrão aguentou muito desde o início e ficou pendurado, não precisamos usar esse corpo lá", explicou.

Apesar da resistência do protagonista, o molde não foi descartado, já que foi usado para gravar o corpo despelado do personagem. "Foi deste corpo que tiramos todas as peles. Todas as próteses que a gente foi usando. Isso foram mais ou menos uns quatro ou seis testes feitos, até a chegarmos ao resultado que foi gravado", disse.



"O resultado no dia era uma maquiagem de três a quatro horas de preparação. Depois tinha a manutenção diária ali, a gente não tinha como tirar o olho dali, daquilo tudo, e como todo efeito, ele tem uma duração. Se falando de Rio de Janeiro, as coisas são coladas, as pessoas transpiram, tem aquele corre-corre para serem coladas de novo", completou.



O caracterizador ainda expôs o uso de "muito silicone e espuma" na construção da cena, além "lentes de contato especiais" para trazer o efeito real nos olhos do ator. "Para se tirar tudo isso depois, essa maquiagem, foram mais duas horas e meia. E aí depois vieram todos os detalhes que foram feitos com pedaços. A média de trabalho ali de mais ou menos uns dois meses de trabalho. Um trabalho lindo", concluiu.

Veja abaixo trechos do momento e compare também com a cena original, exibida na trama de 1993:

O que fizeram com o José Inocêncio! 😱 Quanta crueldade! #Renascer pic.twitter.com/NtfELud6gM — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 23, 2024





Compare as cenas em que José Inocêncio tem a pele arrancada em Renascer. A primeira interpretada por Leonardo Vieira, no início dos anos 1990, e a segunda de 2024, com Humberto Carrão. Podemos perceber claramente que em 1993 a atuação é bem mais dramática e com mais sangue nas… pic.twitter.com/A5ZJty0JiX — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) January 23, 2024





