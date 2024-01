Apoio do namorado

Lexa passa o primeiro Carnaval em anos na companhia de um novo companheiro. Após terminar o casamento com MC Guimê, a cantora assumiu o namoro com o ator Ricardo Vianna em outubro de 2023. O artista se juntou ao monopólio da família na preparação para a festividade, já que acompanhou vários ensaios com a amada.