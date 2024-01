Reprodução/Instagram - 22.01.2024 Karoline Lima passou por mamoplastia e outras cirurgias plásticas





Karoline Lima passou por uma mamoplastia redutora e compartilhou os momentos no hospital após o procedimento estético. A influenciadora já havia relatado o desejo de trocar as próteses de silicone e reduzir os seios , mas contou que aproveitou a intervenção para realizar outras cirurgias plásticas.





"Não fiz só a 'teta', não. Dei uma grande recauchutada. Ficou um babado [...] Antes eu já era gostosa e tinha medo de incomodar as pessoas. Agora, faço questão", afirmou no Instagram. Ela prometeu mostrar o resultado dos procedimentos após a recuperação.

Karoline ainda contou mais detalhes por trás da decisão da mamoplastia, contando que "sonhava com a cirurgia" desde o nascimento de Cecília, filha com Éder Militão. "Meu silicone cedeu muito e meu peito aumentou horrores. Depois de parar de amamentar, secou e ficou com pele extra. Sem contar com a dor nas costas absurda", disse.

Lima explicou que colocou o mesmo tamanho da prótese de silicone anterior, mas que a retirada de pele deu a impressão de que os seios ficaram menores. "Estão lindos", comentou.





