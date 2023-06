Reprodução/Instagram - 28.06.2023 Karoline Lima relatou desejo de fazer intervenção para redução dos seios





Karoline Lima compartilhou com os seguidores o desejo de realizar uma cirurgia para a redução dos seios. A influenciadora contou que gostaria de "ficar uma tábua" ao reduzir o tamanho das mamas e ainda relatou os planos para realizar a intervenção.

"Estou muito ansiosa para fazer minha cirurgia de diminuição das tetas e da generosidade. Por mim, ficaria só uma tábua. Acho lindo, 'mara'. Mas aí não seria eu, né meninas? Então, vou diminuir, mas não a ponto de ficar sem o babado", afirmou nos stories do Instagram, nesta terça-feira (27).





Entre viagens internacionais, Karoline contou como a rotina agitada de compromissos a impediu de realizar a cirurgia até o momento. "O BO é que estou viajando muito a trabalho e para resolver documentação. Para fazer [a intervenção nos seios], tenho que ficar 40 dias de repouso absoluto. Vou tentar organizar para fazer em agosto", comentou.

Lima ainda explicou que tem silicone, mas que os seios ficaram mais "naturais" após a amamentação de Cecília, filha de quase um ano com Éder Militão. "Teve uma época na escola, que eu era peituda. Sofri muito por amor e cheguei a emagrecer10kg em um mês. Fiquei pesando 45kg. Peito é gordura, e murchou. Depois, coloquei silicone, curti meu peito. Após alguns anos engravidei e meu peito cresceu mais do que tudo", pontuou.

Sobre outros procedimentos estéticos, Karoline Lima esclarece que já fez uma lipoaspiração há quatro anos, mas expõe outros fatores que influenciam a aparência do próprio corpo. "Existe esse lance de genética e de alimentação. Eu não como muita besteira, muito doce. Não porque faço dieta, mas porque não gosto", analisou.

