Reprodução/Instagram Claudia Leitte





As polêmicas do Carnaval já começaram. Lu Sustenido, diretor musical de Claudia Leitte, fez uma postagem com frases homofóbicas nas redes sociais e gerou polêmica com parte dos fãs da cantora.

Há alguns dias, os fãs de Claudia pedem uma nova música de Carnaval para o diretor e também para a cantora, que segue apostando em "Liquitiqui". A postagem pareceu uma resposta indireta aos fãs.

"Deixa de agonia, perturbação da p*rra. Vai chupar a p*ca da abelha pra ver se sai mel! Calma, car*lho, nada vai ser como vocês querem, relaxem, deixem de maluquice. Ficam criando expectativas falsas. Aprendam a se adaptar", escreveu Lu.

Pior que ainda acho que essa indireta é pra nós fãs! pic.twitter.com/4ZoXCdXoOG — PACIÊNCIA -1 (@so_fucando_2017) January 21, 2024





"Pior que ainda acho que essa indireta é pra nós fãs!", alertou um seguidor de Claudia no X. "Não tá certo não, ele pode simplesmente restringir a conta dele, ele trabalha com uma artista que tem fãs e é natural que nós fãs cobrem, mais o piti ali foi desnecessário", analisou outro. "Podre. Claudia Leitte, olha essa equipe que você tem", reclamou outro fã.

Leia também Revolta do Liquitiqui: fãs perdem a paciência com Claudia Leitte





Revolta do Liquitiqui

Os fãs de Claudia Leitte questionaram a equipe da cantora, através da rede social X, sobre a escolha da música Liquitiqui para o Carnaval e pediram para Claudia mudar de ideia. Os fãs querem uma música voltada para o ritmo do Axé Music, como "Claudinha Bagunceira" e "Dia da Farra e do Beijo", faixas que viraram hits de Claudia no Carnaval de Salvador.

"Queremos ver ela dominando o carnaval, como sempre fazia até a pandemia, e uma música forte é essencial para isso. Infelizmente ela vem errando nisso, lançando cedo demais ou de última hora, quando é boa não tem clipe, quando é ruim tem clipe, assim não dá", ponderou um fã.

Perto do Carnaval de Salvador 2024, Liquitiqui não chamou atenção como outras apostas, como "Macetando", de Ivete Sangalo e Ludmilla, e "Perna Bamba", de Parangolé e Léo Santana.

Lançado em 22 de dezembro de 2023, o clipe da faixa de Claudia tem 510 mil visualizações. Já o clipe de Macetando, de Ivete, tem 1,3 milhão de visualizações em seis dias, permanecendo em 1º lugar nas músicas em alta.