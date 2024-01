Reprodução/Instagram - 22.01.2024 Viviane Araújo participou de ensaio de Carnaval debaixo da chuva





Viviane Araújo participou de um ensaio do Salgueiro para o Carnaval, neste domingo (21). A rainha de bateria da agremiação sambou muito embaixo de chuva, que marcou o evento no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.





Com o enredo "Hutukara", a escola de samba homenageia o povo Yanomami e defende a Amazônia no desfile de 2024, marcado para o domingo, dia 11 de fevereiro. "É Hutukara! É Salgueiro", escreveu a atriz no Instagram, em uma postagem mostrando o look escolhido para o ensaio.

Ainda na rede social, Viviane compartilhou vídeos sambando na avenida. A chuva não atrapalhou a atriz de seguir as coreografias da agremiação e esbanjar carisma com o público presente no evento.

Veja abaixo os registros de Araújo no ensaio do Salgueiro:

