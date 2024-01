Reprodução/Instagram - 22.01.2024 Luísa Sonza em shows da turnê "Escândalo Íntimo"





Luísa Sonza iniciou a turnê "Escândalo Íntimo" em 2024, com apresentações em Goiânia e Brasília, no último fim de semana. A cantora apostou em looks semelhantes para os shows, destacando o bumbum com as peças selecionadas.





Na performance em Goiás, a artista usou um look preto, com detalhes em dourado. Já na capital do país, Sonza mesclou peças pretas com itens vermelhos, renda e franjas.

Além das apresentações da turnê do álbum "Escândalo Íntimo", Luísa também subiu ao palco do evento "Verão Massayó 2024", no domingo (21). O show em Maceió, Alagoas, também contou com um look similar, exibindo o bumbum.

Veja abaixo as escolhas dos visuais de Luísa Sonza:













