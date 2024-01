Reprodução/Instagram - 17.01.2024 Cariúcha participou de 'A Fazenda 15'





Cariúcha falou da importância do apoio psicológico após o cancelamento em "A Fazenda 15". Em entrevista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG, a ex-peoa afirmou que foi "humilhada" no reality show e ressaltou que ter um "psicológico forte" a ajudou a se reerguer depois do programa.





A influenciadora disse que recebeu o apoio logo após a eliminação, na terceira semana do programa da Record. "[É preciso] ter um psicológico bem forte, porque não é fácil um cancelamento. Fiz terapia. Tem um tempinho que não estou fazendo, porque estou sem tempo. Na hora que saí, meu mundo caiu e fui direto para a psicóloga, porque não estava bem. No outro dia também fiz terapia, tive toda assistência da emissora, que foi muito bacana comigo", pontuou.

Cariúcha reuniu polêmicas na participação no reality rural, como quando teve falas homofóbicas contra Lucas Souza. As declarações renderam um alerta da apresentadora Adriane Galisteu , que interviu e repreendeu os peões sobre o que foi dito. A ex-peoa relatou que sentia o cancelamento já no confinamento e chorou ao falar da dificuldade de se posicionar, como em uma situação em que disse ter sido "humilhada".

"Estava relembrando de uma lavagem de roupa suja e chorei. Falavam 'sua cancelada', 'lixo'. E eu não podia falar nada, porque essas pessoas estavam sendo queridinhas aqui fora. Qualquer atitude minha, a culpada ia ser eu, mesmo escutando um monte de gracinha. Deus é tão maravilhoso que, depois do programa, estou aqui, com a audiência bombando, na Netflix e com clipe. E as pessoas que me humilharam, sumiram", defendeu, opinando que teve um pós-reality melhor do que o da campeã da edição, Jaquelline Grohalski.

Atualmente no SBT pelo "Fofocalizando" e com projetos no ar na Netflix, Cariúcha avalia que não há uma "fórmula" para superar o cancelamento, mas que o processo começa ao "reavaliar as atitudes" que teve. "Pude analisar onde errei e me exaltei demais. Tive que admitir que algumas partes, ou a grande maioria, eu estava errada e se redimir", ponderou.

"E muita fé em Deus, é o principal. Se arrepender dos seus erros, pedir perdão para as pessoas que você ofendeu e pedir perdão para Deus. É o começo de tudo. Não é se humilhar, é ver que você estava realmente errada. Tem muita gente que erra e não pede desculpas, por causa do nariz em pé, da arrogância e prepotência [...] Devo tudo a uma pessoa que me 'descancelou', que foi Deus. Foi muita oração, muito joelho dobrado, porque ele é o responsável de tudo", comentou.

Desde que deixou "A Fazenda", a influenciadora viralizou com diversos memes e falas divertidas, revertendo a imagem de "cancelada" no reality show. Ela defendeu que conseguiu se mostrar verdadeiramente fora do confinamento: "Quis mostrar o que não consegui lá dentro do reality, minha alegria de viver, meus memes e coisas engraçadas. Sou engraçada o tempo todo, faço palhaçada o tempo todo e aqui fora consegui mostrar isso. Na verdade, não quis mostrar isso, fui eu aqui fora. Viralizou [...] e o povo foi me 'descancelando'".

Veja abaixo as declarações de Cariúcha na íntegra: