Cariúcha, ex-participante de "A Fazenda 15", participou do AUÊ, programa de entretenimento do iG, apresentado por Kadu Brandão, e abriu o jogo sobre os romances de Lucas Souza e Jojo Todynho, que foram casados.



A influenciadora, que viveu brigas marcantes com os dois, não acredita na relação de Lucas com Jaquelline , campeã de "A Fazenda 15", e apoiou Jojo no romance discreto que a cantora vive com Renato Santiago.

"O Brasil inteiro sabe. Óbvio que não [tem futuro]. Tem que ver até quando ele vai sustentar isso...", disse Cariúcha sobre o namoro de Lucas e Jaquelline.

Já sobre o namoro de Jojo a ex-A Fazenda surpreendeu ao deixar a briga de lado. "No começo, não achava que estava bom. Mas agora está dando bom para eles. Porque eles estão muito no off. Quando a gente está feliz, a gente não fica expondo o relacionamento para mostrar ao mundo, para validar que está bom. Jojo e ele estão vivendo no off, então estão se amando", analisou Cariúcha sobre Jojo e Renato Santiago.

Vale lembrar que Lucas Souza entrou em "A Fazenda 15" com uma foto de Jojo, ex-mulher, e pediu Jaquelline em namoro ainda no reality. Na época, Jojo expôs diversos problemas do ex-marido, como uma agressão a animal e conversas com outros homens que, para cantora, configuraram traição.

A eterna garota da laje aproveitou para alfinetar Lucas ao comparar os relacionamentos. "Diferentemente do outro lá [Lucas Souza], que posta foto, vai para hotel, cria, faz novelinha, faz teatro. Ela está bem, feliz, ficando bonita. Ele não aparece em rede social, não quer biscoitar, não quer carreira. Por mais que eu tenha desavenças de Jojo, estou torcendo por ela. Torço pela minha mana porque ela vaio de baixo, igual a mim, mulher preta", completou.



Processo e Pix

Cariúcha também relembrou o processo de Lucas Souza contra ela. A cantora e influenciadora chamou o ex de Jojo de burro e sinalizou que ele estaria "queimado" com a Record após a confusão.

"Eu não fiz o pix, estou esperando mandar a conta. Mas, se quiser ir à Justiça, a gente vai, não tem problema", ironizou.

"Você colocar uma pessoa na Justiça, ok, mas a burrice é que o fato aconteceu no reality show de uma das maiores emissoras do país. Então você está se queimando com uma emissora botando na Justiça uma coisa de dentro do reality. A pessoa já não tem uma carreira. Se queimar comigo, ok. Mas fechar porta de uma grande emissora não vai abrir porta de emissora nenhuma", ponderou Cariúcha.