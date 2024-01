Reprodução/Instagram Casamento às Cegas: Bianca e Jarbas anunciam fim do casamento

Chegou ao fim o casamento de Bianca Sessa e Jarbas Andrade, participantes do Casamento às Cegas 3. O ex-casal anunciou o término através das redes sociais.

Segundo a declaração, a vida pós reality foi difícil para manter o relacionamento.





"Em respeito a vocês que torcem pela nossa felicidade e acompanharam toda nossa trajetória, viemos anunciar que não somos mais um casal. Viver a realidade pós reality é difícil. E nós tentamos de todas as formas possíveis. Como sempre frisamos, não somos perfeitos e estarmos juntos era uma escolha diária. Mas nossas diferenças falaram mais alto e hoje decidimos dar um ponto final a essa história linda", começaram.

Na sequência, os influenciadores ressaltaram que tentaram manter a relação por 1 ano e 4 meses. "É triste e nós, mais do que ninguém, sentimos muito. A vida na internet é um recorte da realidade e isso não é um segredo pra ninguém. Mas não especulem nada além do que realmente aconteceu: duas pessoas diferentes, que se apaixonaram dentro de um reality show e que tentaram por 1 ano e 4 meses fazer dar certo. E deu. Pelo tempo que tinha que dar. Existe muito amor, mas só amor não basta", completou.

"Não seguimos como um casal, mas o respeito, carinho e admiração que temos um pelo outro, segue, porque criamos uma história linda juntos que queremos guardar pra sempre. Agradecemos o carinho de todos conosco, espero que entendam e aceitem essa decisão e mais que isso, respeitem esse momento doloroso", concluiu.

