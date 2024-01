Reprodução/SBT Cariúcha detona ex-marido de Ana Hickmann ao vivo: 'Cafajeste safado'

A cantora Cariúcha rasgou o verbo nesta terça-feira (9) durante o programa Fofocalizando do SBT. A convidada da atração criticou duramente o empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann.

O programa exibia uma reportagem sobre os novos desdobramentos do caso judicial envolvendo a apresentadora e o ex-marido, quando Cariúcha se pronunciou detonado o empresário.

"Ele é um cafajeste, é um safado, é um mau-caráter porque não se bate em mulher nem com uma rosa. Eu quero ver você 5 minutinhos com meus amigos, com algum homem, um macho mesmo, porque bater em mulher muito fácil, né? Seu covarde safado, quem tinha que estar preso era você. Você que tinha que estar preso porque você agrediu uma mulher, Lei Maria da Penha para você", esbravejou.

Cariúcha foi além e acusou Alexandre Correa de ter roubado Ana Hickmann. "Você roubou, você afundou a vida de uma mulher, seu safado, e agora você não tem amor nem ao seu filho porque você está usando o seu filho para atingir sua ex-mulher. Toma vergonha na tua cara macho. Vai trabalhar", finalizou.



🔥A Cariucha acabando com o Alexandre Correa, ex-marido da Ana Hickmann. #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/KC5b3JTjPH — Brenno Moura (@brenno__moura) January 9, 2024