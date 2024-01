Reprodução/Instagram - 16.11.2023 Cariúcha entrou em polêmica de Jojo Todynho





Cariúcha segue pintando fora de "A Fazenda 15" e parece que a paz com Jojo ainda não é opção. Nesta terça-feira (9), a ex-A Fazenda não aprovou o desempenho de Jojo no ensaio técnico realizado no fim de semana, no Rio de Janeiro.

"Ela samba direitinho, nesse ela foi meio fraca. Ela colocou muito a bunda para fora, acho que a bunda pesou, aí ela não sambou", criticou. "Aquela roupa horrorosa dela, gente", alfinetou.



Cariúcha ainda analisou as famosas em lugar de destaque nas escolas de samba no Carnaval e apresentou uma solução. "Botar uma rainha famosa e uma madrinha da comunidade para representar o samba no pé", sugeriu.

Leia também BBB 24: Wanessa alfineta Yasmin Brunet após ser chamada de mãe





Rival declarada de Jojo, Cariúcha ainda comentou a perda de peso da cantora após a cirurgia bariátrica. Ao assistir um vídeo de Jojo se inspirando em Gracyanne, a ex-A Fazenda debochou.

"Ela tem que comer muita batata-doce e ovo, coisa que ela não vai fazer. Nem as pessoas que malham há 500 anos conseguem ficar com o corpo da Gracyanne, pois é muita disciplina. Mas eu gostei que ela não romantiza a obesidade, igual a umas e outras aí. Daqui a pouco está igual a Cariúcha", completou.

Assista ao vídeo:

Cariúcha faz participação especial no #Fofocalizando e alfineta Jojo sobre desfile no carnaval: "aquela roupa horrorosa dela" #AFazenda15 pic.twitter.com/KpUEzBRLE7 — 🌷 estrepolia 𝕏 | #BBB24 (@estrepolia) January 9, 2024