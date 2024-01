Reprodução Instagram 'Não tem nada melhor do que tomar banho pelado na praia', diz Samuel de Assis

Visto recentemente como o galã Benjamin na novela das sete "Vai na Fé", Samuel de Assis revelou, durante entrevista ao programa "Na Piscina com Fe Paes Leme" na última segunda-feira (15), que era 'apaixonado' por "praia de nudismo" e por "nadar pelado".





"Amo praia de nudismo, amo nadar pelado. É uma delícia! Não tem nada melhor do que tomar banho pelado na praia", disse ele para Fernanda Paes Leme, que comanda a atração transmitida no GNT.





O ator, que também está no elenco do seriado "Rensga Hits!", do Globoplay, ainda detalhou como se dá o funcionamento das praias de nudismo que ele frequenta. Segundo ele, o ambiente conta com regras, como a proibição de registros fotográficos nas áreas que as pessoas estão nuas.





"São regras de comportamento. Mas é normal, é tranquilo. Não tiram foto. É proibido fotos, é proibido ficar e andar com o celular na mão. Aí, tem um ponto que fala: 'A partir daqui, obrigatoriamente, você tem que tirar a roupa'. Normalmente, são praias que ficam coladas em outras que não são. Então, você vai até um determinado espaço e você tem que tirar a roupa para ultrapassar", explicou.





