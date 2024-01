Reprodução Instagram - 16.1.2024 Bianca Bin exibe abdômen trincado

Em meio às gravações do remake “Dona Beja", da HBO Max, Bianca Bin tem virado assunto nas redes sociais por outro motivo: a transformação corporal que ela vem tendo. A atriz, inclusive, compartilha os momentos fitness com os seguidores no Instagram.



De acordo com Bin, a mudança de hábitos físicos e alimentares foi uma decisão tomada por ela e pelo companheiro, o também ator Sérgio Guizé, que fez uma participação especial em “Elas por Elas” como o personagem Átila, na fase inicial da novela das seis.

“Foi a última viagem que eu fiz com o meu companheiro Sérgio [Guizé]. A gente viveu um mês intensamente, como se todos os dias fossem domingo. Comíamos e bebíamos sem moderação nenhuma, tudo o que queríamos. E quando voltamos, a gente falou: 'agora isso precisa mudar, vivemos muito bem até aqui, mas não dá para ser sempre assim'.”, disse ela, recentemente, através dos stories do Instagram, quando indagada por um dos seguidores sobre o início da mudança dos hábitos dela.



“Foi um mês muito intenso, valeu muito a pena, não me arrependo de nada, mas precisava mudar. Foi esse desejo de mudança, de criar hábitos mais saudáveis", acrescentou Bianca Bin, que viverá a antagonista de Grazi Massafera no remake de “Dona Beja”, produzido pela HBO Max.

Confira a galeria de fotos da atriz:





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: