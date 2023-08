Reprodução Galã da Globo, Samuel de Assis aparece nu em praia e brinca: 'Flagras'

O galã de "Vai na Fé", Samuel de Assis, fez publicações ousadas nesta quarta-feira (23). Através do perfil no Instagram, ele compartilhou registros de uma visita à praia de nudismo na Bahia.

Nos Stories, Samuel provocou os seguidores ao publicar diversos registros em que aparece nu, com apenas um elemento virtual tampando as áreas íntimas. Em uma das fotos, ele disfarça o bumbum com uma figurinha escrito "Eita!".

Em outras, Samuel utiliza emoji de caranguejo para cobrir a imagem do pênis. Além disso, ele fez uma publicação saudosista com registro da viagem, onde ele aparece utilizando roupas.

“Que saudade do meu cantinho em Mangue Seco! Saudade de tudo, de andar pelas dunas, ver o pôr do sol no balanço, andar de quadriciclo, de buggy, de lancha, da minha pousada amada, banhar no rio”, dedicou.