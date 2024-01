Reprodução/Instagram - 16.01.2024 Viviane Araújo e Guilherme Militão em ensaio de Carnaval





Viviane Araújo caiu no samba em um ensaio do Salgueiro para o Carnaval, nesta segunda-feira (15). A rainha de bateria compartilhou registros do evento na Marquês de Sapucaí e reuniu elogios de internautas, além de comentários do marido, Guilherme Militão.





A atriz aparece sambando ao lado da bateria em um dos vídeos e o empresário avaliou: "Achei samba abstrato". A reação divertiu seguidores de Viviane nas respostas do comentário. "Eu prontinho para xingar, aí que reparei que é o marido dela [risos]", escreveu uma pessoa.

"Ela é rainha das rainhas abstratas [risos]", afirmou outra. "Para [risos]. Vão te cancelar", sugeriu mais uma. Militão ainda se declarou e elogiou a esposa em outro comentário. "Você é um fenômeno. Te amo", pontuou.

As outras postagens de Viviane no ensaio reuniram mais elogios para a rainha de bateria. "Linda", escreveu a cantora Rebecca. "Eu amo! A rainha das rainhas", avaliou a influenciadora Mileide Mihaile. Veja abaixo as publicações:















