Reprodução Instagram - 15.1.2024 Ary Mirelle faz antes e depois do nariz durante gestação

Grávida de João Gomes, Ary Mirelle usou os stories do Instagram no último domingo (14) para expor que o nariz dela inchou durante a gravidez dela, além de compartilhar uma foto que comparava o tamanho da região nasal antes de ter engravidado.







De acordo com Ary Mirelle, o nariz não apenas incha, como também apresenta uma coloração roxa conforme os dias vão passando. "Isso volta ao normal? O bixinho [nariz] incha que fica roxo a cada dia que passa", escreveu a influenciadora como legenda dos registros que publicou.





Nos stories, a mãe de primeira viagem afirmou que não tinha tido uma boa noite de sono durante a madrugada do domingo (15). "Estou com muito sono, porque fui dormir 6h da manhã, agoniada com um paredão chato na orla", destacou.





Ary Mirelle está na reta final da gravidez do primeiro filho que espera ao lado do artista João Gomes . A influenciadora já está no oitavo mês da gestação e o herdeiro se chamará Jorge. O nome foi escolhido pelo cantor.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: