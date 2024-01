Reprodução / Instagram Ary Mirelle fala de dificuldades na reta final da gravide

Ary Mirelle apareceu no Instagram na manhã desta quarta-feira (3) para explicar o sumiço das redes sociais, que fez alguns seguidores suspeitarem que Jorge já teria nascido.

"Tô sentindo muito peso, falta de ar, está ruim de dormir, então, perdoem o sumiço. Vocês estão perguntando se eu sumi porque Jorge ia nascer, não nasceu. Jorge ainda está aqui no forninho", contou.

A influenciadora revelou que no tempo afastada das redes, conseguiu ver o rosto do bebê pela primeira vez por meio de uma ultrassonografia 3D.

"Eu não sei se é impressão minha, mas ontem fui ver Jorge na ultra e eu estou achando que ele está ficando parecido comigo. Não vou me precipitar, mas eu acho...", disse questionando os seguidores sobre quem Jorge mais parecia, com ela ou com o pai, João Gomes.