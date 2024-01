Reprodução Instagram/ Globoplay - 15.1.2024 Gil do Vigor e Davi

Gil do Vigor , ex-BBB e economista, usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (15) para criticar Davi, um dos pipocas do “BBB: 24”. O participante virou assunto nas redes sociais por uma fala homofóbica.



Recém-saído de um paredão, Davi foi colocado na berlinda outra vez durante as votações que ocorreram no último domingo (15) no “Big Brother Brasil 2024” . Ao discutir com Nizam, ele disse: “Eu sou um homem, não sou v*ado”.



Na Web, internautas desaprovaram a conduta do jogador e, Gil do Vigor, também demonstrou descontentamento perante o discurso de Davi. O economista veio a público comentar a situação.



“Em pleno 2024 não podemos normalizar a frase ‘sou homem, não sou viado’ como gíria. As pessoas não merecem linchamento virtual, mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica. Seja quem for, errou e pronto! E não falo sobre torcida e ‘BBB’, é geral. Vocês reclamam de pessoas isentas dentro dos realities mas, muitas vezes, nós mesmos nos isentamos aqui fora”, argumentou.



Em meio à repercussão dos internautas, Gil do Vigor declarou que só falaria do reality durante o “Mais Você”, atração matinal apresentada por Ana Maria Braga. “Irei me ausentar de comentar o ‘BBB’, deixarei para comentar com a Ana Maria apenas. Motivos: Quero Paz!”, afirmou



Dentro do reality, Davi pediu desculpas pela fala. Em conversa com Michel, que repreendeu o discurso do colega de confinamento, ele disse estar “estressado” e acrescentou: “não foi nenhum modo de querer te machucar, me desculpa”.

